POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Bargeld

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Wohltberg, Elbinger Weg 09.10.2017, 07.15 Uhr - 12.15 Uhr

Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe entwendeten Einbrecher bei ihrem Beutezug in der Straße Elbinger Weg. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen zwischen 07.15 Uhr und 12.15 Uhr. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf das Grundstück des Einfamilienhauses und begaben sich an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier zerstörten sie die Scheibe der Terrassentür und gelangten so ins Innere des Hauses. Anschließend betraten sie diverse Räume und durchwühlten Schubladen und Schränke. Dabei erbeuteten sie eine Geldkassette mit unbekanntem Bargeldinhalt. Anschließend verließen die Täter das Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Möglicherweise kamen die Täter auch mit einem Fahrzeug, welches sie in örtlicher Nähe zum Wohnhaus der Geschädigten abgestellt haben. Die Beamten bitten darum, dass Zeugen sich an die Ermittler in der Heßlinger Straße wenden. Telefonnummer: 05361/4646-0.

