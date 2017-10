POL-WOB: Wohnhauseinbrüche im Stadtgebiet - Präventions-Tipps der Polizei

Wolfsburg (ots) - Fallersleben, Vorsfelde, Neindorf, Sülfeld, Ehmen, 06.-07.10.17

Am Samstagabend wurden in Fallersleben, Vorsfelde und Neindorf Einbrüche in Wohnhäuser registriert. Bereits im Laufe des Freitags gab es in Sülfeld und Ehmen gleich gelagerte Fälle, so Polizeiberater Horst-Peter Ewert. Wie jedes Jahr erfassen wir zu Beginn der dunklen Jahreszeit steigende Einbruchszahlen. Die Täter sind in allen Fällen fast ausnahmslos auf Bargeld und Schmuck aus.

Am Wochenende lagen die Tatorte in der Wilhelm-Hauff-Straße, Rotekampweg, Schützenweg und der Karl-May-Straße in Fallersleben. In Vorsfelde war die Schönebecker Straße betroffen, in Neindorf die Straße AM Bäckermorgen und in Sülfeld die Straße Wasserkamp. In diesem Fällen wurden Fenster oder Türen gewaltsam aufgebrochen, als die Bewohner nicht zu Hause waren, so der Präventionsberater. In Ehmen gingen Täter in der Dingelstädter Straße auf die gleiche Weise vor: Hier verscheuchte jedoch eine Alarmanlage die Einbrecher.

Der Hauptkommissar weiß aus langjähriger Erfahrung, dass übliche Fensterkonstruktionen in der Regel keinen Schutz bieten. Diese werden meist vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug wie einem größeren Schraubendreher aufgehebelt. Besonders gefährdet sind leicht erreichbare Fenster- und Terrassentüren. Geprüfte einbruchhemmende Fensterbeschläge nach DIN 18104 in Verbindung mit abschließbaren Fenstergriffen erhöhen den Einbruchschutz. Eine Nachrüstung mit aufschraubbaren Zusatzsicherungen ist immer möglich, erläutert Ewert. Wichtig hierbei sei eine fachgerechte Montage. Der Polizeiberater bietet eine kostenlose Sicherheitsüberprüfung an. Termine können unter Telefon 05361-4646107 vereinbart werden.

Bei kurzfristiger Abwesenheit gibt der Experte folgende Hinweise:

- Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen; - Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen; - Rollläden sollten zur Nachtzeit und keinesfalls tagsüber geschlossen werden, damit sie nicht sofort Abwesenheit signalisieren.

