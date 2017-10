POL-WOB: Helmstedt: Ladendieb mit 3,06 Promille

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Magdeburger Berg 07.10.17, 16.55 Uhr

Auf Hochprozentiges und Händchenschenkel hatte es am Samstagnachmittag ein mit 3,06 Promille erheblich alkoholisierter 34 Jahre alter Ladendieb in Helmstedt abgesehen. Der aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt stammende 34-Jährige wollte den Kassenbereich eines Einkaufsmarktes an der Straße Magdeburger Berg mit einem gut gefüllten Rucksack -ohne zu bezahlen- passieren. Ein 30-jähriger Marktmitarbeiter hatte jedoch aufgepasst und hielt den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als der 34-Jährige seinen Rucksack leerte, kamen gleich sieben Flaschen Whisky und fünf Packungen Geflügelkost zum Vorschein. Ein Alkoholtest des Tatverdächtigen ergab wenig später satte 3,06 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell