POL-WOB: Helmstedt: Gartenlaube brannte komplett nieder - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Pastorenweg 08.10.17, 07.15 Uhr

Bei einem ungeklärten Brand einer Gartenlaube entstand am Sonntagmorgen ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Den Ermittlungen nach hatte ein 32 Jahre alter Zeitungsausträger den Rauch über dem Kleingartenverein am Pastorenweg entdeckt und sofort die Feuerwehr verständigt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Laube bereits voll in Flammen. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von Brandstiftung aus. Die Untersuchungen dauern an. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210 in Verbindung.

