POL-WOB: Raub auf Getränkemarkt in Fallersleben - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Fallersleben, Mozartstraße 06.10.17, 19.15 Uhr

Am Freitagabend wurde in Fallersleben ein Getränkemarkt von einem bewaffneten und maskierten Räuber überfallen. Der Täter flüchtete mit Bargeld aus einer Registrierkasse. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest.

Den Ermittlungen nach betrat der vermutlich mit einem Schal maskierte Unbekannte um 19.15 Uhr die Geschäftsräume des Hol'AB-Marktes an der Mozartstraße und bedrohte eine 26 Jahre alte Angestellte mit einem Messer. Der Täter flüchtete mit der Beute aus dem Markt in unbekannte Richtung. Der Gesuchte sei etwa 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur, so ein Beamter. Der Räuber habe eine schwarze Jeans oder Jogginghose und einen dunkelgrauen Kapuzenpulli getragen.

Es ist durchaus möglich, dass sich der Täter im Bereich des Tatortes an der Mozartstraße Ecke Franz-Liszt-Straße schon vor der Tat aufgehalten habe, so ein Ermittler. Der Unbekannte flüchtete zunächst zu Fuß. Vielleicht hat er später ein Fahrrad bestiegen oder ist in ein Auto eingestiegen. Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

