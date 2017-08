POL-WOB: Rädersatz von PKW entwendet - Polizei sucht Zeugen Wolfsburg, Burgwall 08.08.17, 18.00 Uhr - 09.08.17, 07.15 Uhr

Wolfsburg (ots) - Einen kompletten Rädersatz eines PKW entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch im Burgwall in Wolfsburg. Der 43 Jahre alte Geschädigte aus dem Landkreis Goslar hatte seinen VW Golf am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einer Tiefgarage abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er sein Fahrzeug auf Pflastersteinen aufgebockt vor - von den Rädern jedoch keine Spur. Diese wurden durch die Täter offenbar abmontiert und mitgenommen. Hinweise zur Tat liegen bisher keine vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-4646215 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell