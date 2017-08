POL-WOB: Zwei leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Walbecker Straße 08.08.17, 08:50 Uhr

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen in Helmstedt. Gegen 08:20 Uhr befuhr der 24 Jahre alte Mercedes-Fahrer aus Helmstedt die Walbecker Straße stadtauswärts, als er seinen PKW in Höhe der Nordstraße verkehrsbedingt abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende 25-jährige Helmstedter konnte nicht schnell genug reagieren und fuhr mit seinem VW Golf auf den vor ihm haltenden PKW des 24-Jährigen auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell