POL-WOB: Werkzeugmaschinen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 07./08.08.17

Zu einem Einbruch in einen Rohbau kam es in der Nacht zum Dienstag auf dem Berliner Ring nahe der Einfahrt zum VW Bad in Wolfsburg. Nach Angaben der Baufirma sei der Raum am Montag gegen 16.20 Uhr ordnungsgemäß verschlossen worden, bevor die Arbeiter die Baustelle verließen. Am Dienstagmorgen gegen kurz nach 6 Uhr habe man dann die gewaltsam geöffnete Tür vorgefunden und die Polizei verständigt. In dem betreffenden Raum haben sich diverse hochwertige Werkmaschinen wie Schlagbohrmaschinen, Akku-Schrauber und weitere Spezialwerkzeuge befunden, welche in verschlossenen Holzkisten aufbewahrt wurden. Diese Kisten wurden durch die unbekannten Täter ebenfalls unter Gewalteinwirkung geöffnet, die Maschinen im Anschluss entwendet. Die entstandene Schadenshöhe ist zurzeit noch unbekannt. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder etwas beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Wolfsburg unter 05361-46460.

