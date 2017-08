POL-WOB: Hochwertiges E-Bike vor Schnellrestaurant gestohlen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 06.08.17, 00.00 - 0.30 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Sonntag vor einem amerikanischen Schnellrestaurant in der Porschestraße ein Elektro-Bike im Wert von rund 2.300 Euro. Der 32-Jahre alte Besitzer des hochwertigen Fahrrads hatte es lediglich um Mitternacht für kurze Zeit abgestellt. Da der Wolfsburger sich nur kurz Essen kaufen wollte, unterließ er es, sein Bike anzuschließen. Diese günstige Gelegenheit ließ sich der Unbekannte nicht entgehen, schnappte sich das Bike und fuhr davon. Das Modell E-Stream2 der Firma Bulls ist überwiegend grau und schwarz lackiert. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460.

