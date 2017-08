POL-WOB: Helmstedt: Unfallflucht dank Zeugen schnell geklärt

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Holzberg 07.08.17, 16.30 Uhr

Richtig reagierte ein 21 Jahre alter Helmstedter am Montagnachmittag, als er zusammen mit einem Freund beobachtete, wie eine Polo-Fahrerin im Vorbeifahren auf der Straße Holzberg einen Hyundai beschädigte und einfach weiterfuhr. Beide merkten sich das Kennzeichen des Polos und informierten umgehend per Handy die Polizeiwache in Helmstedt. An dem Hyundai wurden Kotflügel, Türen und der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Als Einsatzbeamte die Halterin im Laufe des Nachmittags zu Hause antrafen, räumte die 79-jährige Fahrerin ein, das Fahrzeug touchiert zu haben. Die Helmstedterin muss sich wegen Unfallflucht strafrechtlich verantworten.

