POL-WOB: Kompletten Rädersatz von VW Golf entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Industriegebiet Heinenkamp 04.-07.08.17

Erst am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter einer Autovermietung im Wolfsburger Industriegebiet Heinenkamp, dass unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende von einem Firmen-Golf sämtliche Räder abmontiert hatten. Die Alu-Felgen samt Reifen haben einen Wert von rund 2.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Das Fahrzeug habe in dem Zeitraum auf einem Firmenparkplatz an der Straße Heinenkamp gestanden. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Fallersleben unter Telefon 05362-967000 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell