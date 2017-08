POL-WOB: Königslutter: Verkehrsunfall endete glimpflich

Wolfsburg (ots) - Königslutter-Steinfeld, 06.08.17, 18.50 Uhr

Zum Glück nur leicht verletzt wurden am frühen Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Königslutter ein 92 Jahre alter Audi-Fahrer aus Braunschweig und seine 94-jährige Beifahrerin. Den Ermittlungen zufolge kam der 92-Jährige um 18.50 Uhr in einer Kurve der Straße Steinfeld aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und überfuhr eine Mittelinsel. Zeugen beobachteten, wie das Fahrzeug abgehob, wieder auf der Fahrbahn landete und anschließend nach ca. 50 Metern auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen kam. An dem Pkw entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Beide Leichtverletzte wurden lediglich an der Unfalstelle von rettungssanitätern behandelt. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell