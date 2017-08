POL-WOB: Unbekannte beschädigten VW Tiguan - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Immermannhof 05./06.08.17

Unbekannte beschädigten in der Wolfsburger Innenstadt vermutlich in der Nacht zum Sonntag einen VW Tiguan. Es entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Den Ermittlungen nach hatte der 31 Jahre alte Besitzer sein Fahrzeug am frühen Samstagabend auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Immermannhof abgestellt. Am Sonntagnachmittag entdeckte der 31-Jährige schließlich die demolierte hintere rechte Beifahrertür seines Tiguan. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

