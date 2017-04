POL-WOB: Diebe stehlen VW Crafter vom Straßenrand

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Hattorf, Lehmkuhlenfeld 06./07.02.17

Im Wolfsburger Industriegebiet Heinekamp wurde in der Nacht zum Dienstag ein Firmenfahrzeug im Wert von 10.000 Euro entwendet. Der VW Crafter habe über Nacht am Straßenrand in der Straße Lehmkuhlenfeld nahe der Einmündung zur Straße Wolfsacker gestanden, so ein Beamter. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei in Fallersleben unter der Rufnummer 05362-967000.

