POL-WOB: Drei hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße, Berliner Brücke 01./02.02.17

In der Nacht zum Donnerstag und im Laufe des Donnerstagvormittags wurden an Fahrradständern auf VW Parkplätzen insgesamt drei hochwertige Fahrräder gestohlen. Zwischen 21.30 Uhr und 06.00 Uhr schlugen die Diebe an der Heinrich-Nordhoff-Stra0ße zu und erbeuteten ein schwarz lackiertes E-Bike der Marke RIXE (Wert 2.500 Euro) eines 54 Jahre alten Wolfsburgers und ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke BULLS (Wert 1.300 Euro) eines 28-jährigen Wolfsburgers. Schließlich hatten es Täter an der Berliner Brücke zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr noch auf ein grün-schwarzes sogenanntes Mixed Rad der Firma Böttcher (Wert 1.600 Euro) abgesehen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu den Diebstählen unter Telefon 05361-46460 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell