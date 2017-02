POL-WOB: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenbergstraße 02.02.17, 08.00 - 17.30 Uhr

Mehrere goldene Ringe und auch Modeschmuck erbeuteten im Laufe des Donnerstags unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rabenberg. Die Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge öffneten die Einbrecher unbemerkt und brachial die Eingangstür der Wohnung im Wohnblock in der Rabenbergstraße. Die Tat habe sich zwischen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr ereignet, so ein Beamter. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

