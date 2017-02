POL-WOB: Aufmerksame Zeugin verhinderte Wohnungseinbruch

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rosenweg 01.02.17, 19.00 Uhr

Vermutlich nur knapp verpassten am frühen Mittwochabend Einsatzkräfte der Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher im Stadtteil Hellwinkel. Eine Anwohnerin hatte um 19.00 Uhr das Duo auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rosenweg entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Peter-Otto Kühne als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes lobte die couragierte Zeugin, die in dieser Situation das einzig Richtige machte, indem sie ihre verdächtige Beobachtung umgehend per Notruf 110 der Einsatzzentrale der Polizei mitteilte.

Durch einen sofortigen Notruf erhöhe sich die Chance immens, die Täter auch festzunehmen, erläutert der Erste Kriminalhauptkommissar. Öfter meinen es Zeugen gut und nehmen selber Kontakt zu den Verdächtigen auf, die daraufhin schnell flüchten. Es sei besser, sofort zum Telefon zu greifen, um den Einsatzbeamten einen wichtigen zeitlichen Vorsprung zu verschaffen, macht Kühne deutlich. In diesem Fall trugen die Einbrecher schwarze Kleidung und dunkle Strickmützen. Das Duo ließ von der weiteren Tatausführung ab und hatte mächtig Glück, den mehreren Streifenwagen zu entkommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell