POL-WOB: Helmstedt: Aufbrecher-Duo wurde beobachtet

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Landgrabentrift 01.02.17, 04.15 Uhr

Beobachtet von einem Anwohner flohen in Helmstedt am frühen Morgen zwei unbekannte Täter, die zuvor ein Navigationsgerät aus einem VW Golf Variant erbeutet hatten. Den Ermittlungen nach ertönte die Alarmanlage des auf einem Anwohnerparkplatz in der Straße Landgrabentrift abgestellten Fahrzeugs um 04.15 Uhr, als das Duo eine Seitenscheibe zerstörte. Danach habe sich ein Täter ins Fahrzeug gebeugt, um das Diebesgut fachmännisch auszubauen. Währenddessen habe der Komplize Schmiere gestanden, berichtete der Zeuge. Die Polizei Helmstedt nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Duo unter der Rufnummer 05351-5210 entgegen.

