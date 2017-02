POL-WOB: Dieb hatte leichtes Spiel

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Jakob-Kaiser-Weg 31.01.17, 17.45-18.15 Uhr

Ohne große Mühe gelang am frühen Dienstagabend einem noch unbekannten Täter der Diebstahl eines Portmonees und einer Armbanduhr aus dem VW Beetle einer 50 Jahre alten Joggerin. Die Wolfsburgerin hatte ihren Schilderungen nach um 17.45 Uhr ihren Pkw auf einem Parkplatz nahe einer Kirche im Jakob-Kaiser-Weg abgestellt, um Laufen zu gehen. Im nahen Waldgebiet hängte die 50-Jährige ihre Jacke samt Autoschlüssel an einem Baum. Zum Ende der Trainingsrunde um 18.15 Uhr bemerkte die Sportlerin schließlich, dass ein Dieb in der Zwischenzeit mit dem aufgefunden Autoschlüssel leichtes Spiel hatte. Vermutlich hatte der Langfinger unbemerkt beobachtet, wie die Jacke sorglos abgelegt wurde, so ein Beamter. Der Dieb erbeutete neben der Uhr und rund 300 Euro Bargeld auch mehreren Ausweisdokumente.

