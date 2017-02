POL-WOB: Kindergarten-Einbrecher flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Bonhoefferstraße 31.01.17, 17.00 - 21.15 Uhr

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten im Stadtteil Detmerode flüchteten am Abend unbekannte Täter ohne Beute. Den Ermittlungen zufolge wurde ein Fenster eines Seitentraktes des Geländes an der Bonhoefferstraße gewaltsam geöffnet. Vermutlich wurden die Täter gestört und ließen von der weiteren Tatausführung ab. Bislang liegen noch keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell