POL-WOB: Helmstedt: Einbruch in Fachmarkt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Emmerstedter Straße 28.-30.01.17

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Fachmarkt für Heimtierbedarf in der Emmerstedter Straße. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Einbruch in das Geschäft Fressnapf nach Geschäftsschluss am Samstagabend. Am Montagmorgen wurde die Tat zu Beginn der Ladenöffnung entdeckt und die Polizei verständigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Nebentür des Geschäftes gewaltsam aufgebrochen und wenig Bargeld aus einer Wechselgeldkasse erbeutet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittler des Polizeikommissariates neben Hinweise unter der Rufnummer 05351-5210 entgegen.

