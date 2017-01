POL-WOB: Helmstedt: Fahrzeugdiebe aktiv - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Süpplingenburg, Am Lindenplatz, Birkenweg Helmstedt, Von-Guericke-Straße 29./30.01.17

In der Nacht zum Sonntag wurden in Süpplingenburg und im Helmstedter Stadtgebiet insgesamt drei Fahrzeuge entwendet. Zusammen haben die Fahrzeuge einen Wert von 50.000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

In Süpplingenburg wurde Am Lindenplatz ein VW Caddy und im Birkenweg ein VW Touran gestohlen. Beide Fahrzeuge waren über Nacht am Fahrbahnrand abgestellt. Auf dem Firmenparkplatz eines Autohauses in der Von-Guericke-Straße in Helmstedt wurde schließlich ein Ford Transit entwendet. Ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen ist nicht ausgeschlossen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Helmstedt nuter Telefon 05351-5210 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell