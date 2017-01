POL-WOB: Brandexperten untersuchen nach Großbrand den Brandort

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Nordsteimke, 31.01.17

Wolfsburg-Nordsteimke, Steinbecker Straße 30.01.17, 05.55 Uhr

Nach dem Großbrand in einer Tischlerei mit einem Millionenschaden am Montagmorgen im Wolfsburger Ortsteil Nordsteimke (wir berichteten) haben sich am Vormittag Brandexperten der Wolfsburger Polizei gemeinsam mit einem Sachverständigen den beschlagnahmten Brandort untersucht. Danach kann sowohl technischer Defekt als auch mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzliche Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Um 05.55 Uhr am Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Den bisherigen Erkenntnissen nach brach das Feuer im Bereich des Eingangs des Betriebes aus und griff danach auf das angrenzende Wohnhaus über. Zwei abgestellte Fahrzeuge wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Immer noch halten Feuerwehrmänner Brandwache, um aufkeimende Glutnester zu löschen.

