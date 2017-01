POL-WOB: Reislingen: Einbrecher steigen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Reislingen, Selma-Lagerlöf-Ring 30.01.17, 18.30 - 19.45 Uhr

Mit mehreren Schmuckstücken entkamen unbekannte Täter am frühen Montagabend im Wolfsburger Ortsteil Reislingen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses in dem Selma-Lagerlöf-Ring waren lediglich für 75 Minuten zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr nicht zu Hause. Dies reichte den Tätern, um zunächst die Terrassentür des Hauses gewaltsam aufzubrechen und danach in den Zimmer Schränke und Kommoden zu durchwühlen. Zeugen des Einbruchs, bei dem die Täter offenbar die immer noch früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke ausgenutzt haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

