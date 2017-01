POL-WOB: Mordkommission Bahnhof lobt Belohnung aus

Der wichtige Zeuge ist 28 bis 32 Jahre, etwa 190 bis 193 cm groß und von der Statur schlank. Bekleidet war der Gesuchte mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Bild-Infos Download

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Vorsfelde, 31.01.17

Im Fall der im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde am 11. November getöteten 33 Jahre alten Prostituierten lobt die Polizeibehörde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig für Hinweise, die zur Ermittlung und Verurteilung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.

Die noch 20-köpfige Mordkommission geht inzwischen rund 250 Spuren nach. Die 33-Jährige, die aus der Dominikanischen Republik stammt, war an diesem Freitagnachmittag in einer so genannten Modelwohnung in der Straße Am Bahnhof schwer verletzt aufgefunden worden. Sie erlag noch am Tatort den Verletzungen.

Ein Ermittlungsrichter des Braunschweiger Amtsgerichtes genehmigte die Veröffentlichung eines Phantombildes. Das Bild zeigt einen wichtigen Zeugen, der an diesem Nachmittag des 11. November aus dem Haus in der Straße Am Bahnhof kam. Zeugen hatten den Gesuchten gesehen, worauf ein Zeichner des Landeskriminalamtes Niedersachsen aus Hannover ein Bild anfertigen konnte.

Der wichtige Zeuge ist 28 bis 32 Jahre, etwa 190 bis 193 cm groß und von der Statur schlank. Bekleidet war der Gesuchte mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Daher bitten wir den wichtigen Zeugen oder weitere Zeugen, die den Gesuchten gesehen haben, sich mit der Mordkommission Bahnhof unter Telefon 05361-46460 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell