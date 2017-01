POL-WOB: Wendschott: Einbrecher flüchteten mit Bargeld - Polizei Vorsfelde sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Wendschott, An den Sandstücken 28./29.01.17

Mit wenig Bargeld entkamen in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Wendschott. Die Einbrecher durchsuchten diverse Schränke des Einfamilienhauses in der Straße An den Sandstücken. Zuvor waren die Täter durch ein brachial aufgebrochenes Fenster eingestiegen. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen 18.00 Uhr abends und 10.30 Uhr morgens in Frage. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 05363-992290 in Verbindung.

