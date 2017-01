POL-WOB: Verkehrsunfallflucht mit anschließenden Ermittlungen, die zur Aufklärung von mind. 3 in der Nacht begangenen Einbruchsdiebstählen führten.

Helmstedt (ots) - Am Samstag, 28.01.2017, 06:55 Uhr, wurde der Polizei Helmstedt ein Verkehrsunfall gemeldet. Auf der B 1 von Helmstedt in Richtung Süpplingen, im Bereich der Einmündung in Richtung Frellstedt, ist ein VW Golf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen dort stehenden Baum gefahren. Zunächst befand sich noch ein Mann mit Hund an der Unfallstelle. Beim Eintreffen der Polizei war dieser Mann nicht mehr vor Ort. Im Fahrzeug befanden sich diverse Gegenstände, die durch den Aufprall im Fahrzeug umhergeflogen sind. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Auf Grund von Zeugenhinweisen und intensiver Fahndung konnte der vermeintliche Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Mann aus Helmstedt, vorläufig festgenommen werden. Da er zu diesem Zeitpunkt, etwa 3 Stunden nach dem Verkehrsunfall noch eine Atemalkoholkonzentration von 0,68 Promille aufwies, wurden ihm Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Laufe des Vormittages bzw. bereits in der Nacht, wurden dem PK Helmstedt 3 Einbruchdiebstähle gemeldet. Ein Einbruch ereignete sich in ein Geschäft in der Kornstraße, ein anderer in eine Werkstatt/Garage in der Rossstraße und ein dritter Einbruch betraf das Helmstedter Tierheim, wo ein Hund entwendet wurde. Der Hund konnte bei Stellung des Unfallflüchtigen festgestellt werden und Diebesgut aus den anderen Straftaten befand sich im Fahrzeug, welches bei dem Verkehrsunfall zu Schaden kam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell