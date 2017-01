POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Sülfeld, Dietzebergweg 26.01.2017, 16.10 Uhr - 19.30 Uhr

Schmuck und Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Dietzebergweg. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag 16.10 Uhr und Donnerstagabend 19.30 Uhr. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen öffneten Unbekannte mit brachialer Gewalt Fenster an der Gebäuderückseite und gelangten so ins Innere des Wohnhauses. Hier betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnenswerter Beute. Nachdem sie diverse Wertsachen zusammengerafft hatten, verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die genaueren Ermittlungen der nächsten Tage ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell