POL-WOB: Altpapiercontainer brannten - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Westhagen, Neubrandenburger Straße Wolfsburg, OT Westhagen, Rostocker Straße 27.01.2017, 02.30 Uhr / 02.33 Uhr

Gleich mehrere Altpapiercontainer gerieten in den Morgenstunden des Freitags in Brand. Die Tatorte lagen in der Neubrandenburger und der Rostocker Straße. Gegen 02.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da in der Neubrandenburger Straße ein Altpapiercontainer und zwei weitere Mülltonnen brannten. Die Flammen griffen ferner auf den Dachstuhl eines angrenzenden Stromverteilerhauses über. Wenige Minuten später wurden die Brandbekämpfer in die Rostocker Straße gerufen. Auch hier waren ein Altpapier- und ein Abfallcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte in beiden Fällen die Brände schnell abgelöscht. Über eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

