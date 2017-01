POL-WOB: Silberner Multivan gestohlen - 40.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Groß Twülpstedt, OT Volmarsdorf, Gasse 25.01.2017, 23.00 Uhr - 26.01.2017, 06.50 Uhr

Einen Reflexsilber Metallic farbenen Multivan T5 haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag entwendet und seinem rechtmäßigen Besitzer damit einen Schaden von fast 40.000 Euro zugefügt. Der 50 Jahre alte Fahrzeugeigentümer hatte seinen silbernen VW Bus am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen unter seinem Carport in der Straße Gasse abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen gegen 06.50 Uhr seinen gut zwei Jahre alten Multivan wieder in Betrieb nehmen wollte, war dieser verschwunden. Hinweise an die Polizei in Velpke oder die Rufnummer 05361/4646-0.

