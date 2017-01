POL-WOB: Audi A4 entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße 25.01.17, 08.40-13.30 Uhr

Im Laufe des Mittwochvormittags wurde in der Wolfsburger Innenstadt ein Audi A 4 entwendet. Die 38 Jahre alte Besitzerin aus der Samtgemeinde Boldecker Land hatte ihren Pkw um 08.40 Uhr auf dem Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße abgestellt. Bei der Rückkehr um 13.40 Uhr stellte sie schließlich fest, dass Unbekannte ihren grauen A 4 im Wert von 15.000 Euro gestohlen hatten. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell