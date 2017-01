POL-WOB: Entwarnung nach Eingang von Drohmails an Wolfsburger Schulen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, 26.01.17

Die Polizei Wolfsburg kann nach dem Eingang von Drohmails an mehreren Wolfsburger Schulen Entwarnung geben. Betroffen waren im Stadtgebiet acht Schulen.

In den gleichlautenden Schreiben wurde damit gedroht, dass es im Verlauf des Vormittags zu Gewalttaten kommen werde. Daraufhin stand die Polizei in engem Kontakt mit den Schulen. Die in den Mails genannte Frist ist inzwischen längst abgelaufen, daher kann umfassend Entwarnung gegeben werden.

