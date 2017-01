POL-WOB: 81-jähriger VW Golf-Fahrer kommt von der Straße ab

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenbergstraße 24.01.17, 12.25 Uhr

Ohne Verletzungen, jedoch mit einem Blechschaden von 6.500 Euro endete am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall in der Rabenbergstraße. An der Unfallstelle zeigte sich, dass ein 81 Jahre alte VW Golf-Fahrer von Zeugen beobachtet im Verlauf einer leichten Rechtskurve unvermittelt von der Fahrbahn abkam und gegen zwei abgestellte Fahrzeuge prallte.

Den Ermittlungen nach kam der 81-Jährige seinen Angaben nach aus Richtung der Braunschweiger Straße, als er einen sogenannten Sekundenschlaf gehabt habe. Bei den weiteren Ermittlungen berichtete ein Zeuge, dass er den Wolfsburger schon mehrfach beobachtet wurde, wie er unsicher wirkend in Schlangenlinien gefahren sei. Daher bestehe der Verdacht, so ein Beamter, dass der altersbedingte gesundheitliche Zustand des 81-Jährigen für den Unfall ursächlich sein könnte. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell