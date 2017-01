POL-WOB: Wurden Fahrzeugdiebe gestört? Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Siebenbürger Weg 25.01.17, 00.40 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem versuchten Pkw-Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Laagberg. Vermutlich gegen 00.40 Uhr versuchten unbekannte Täter einen VW Golf Variant auf einem Anwohnerparkplatz im Siebenbürger Weg aufzubrechen. Anwohner hatten die Alarmanlage des Fahrzeugs gehört. Erst später stellten Polizisten fest, dass die Täter bereits das Schloss der Beifahrertür manipuliert hatten. Vielleicht wurden die Aufbrecher beobachtet und ließen daher von der weiteren Tatausführung ab, so ein Ermittler. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

