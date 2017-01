POL-WOB: Passat aufgebrochen - Navi gestohlen

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Ringstraße 22.01.2017, 22.30 Uhr - 23.01.2017, 05.30 Uhr

Nicht schlecht staunte eine 26 Jahre junge Frau aus Schöningen, als sie am Montagmorgen zu ihrem Fahrzeug kam: Unbekannte hatten zwischen Sonntagabend 22.30 Uhr und Montagmorgen 05.30 Uhr ihren braunen VW Passat aufgebrochen und das darin verbaute Navigationsgerät entwendet. Die 26 Jährige hatte ihren gut acht Jahre alten Wagen am Sonntagabend ordnungsgemäß verschlossen in der Ringstraße in Schöningen abgestellt. Am Montagmorgen sah sie das Malheur: die Seitenscheibe war zerstört und das Navi weg. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 1.500 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Burgplatz unter der Rufnummer 05352/95105-0 entgegen.

