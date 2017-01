POL-WOB: Mülltonne gerät in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Westhagen, Dessauer Straße 23.01.2017, 22.59 Uhr

Am Montagabend gegen 22:59 Uhr geriet in der Dessauer Straße eine Mülltonne in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Brand bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Brandbekämpfer der Berufsfeuerwehr waren Minuten später am Ort und hatten das Feuer innerhalb kürzester Zeit abgelöscht. Der Zeuge äußerte gegenüber den aufnehmenden Beamten, dass er drei männliche Personen beobachtet habe, die sich an den Tonnen zu schaffen gemacht hätten. Als die Personen den Zeugen bemerkt hatten, waren sie in Richtung Halberstädter Straße geflüchtet. Die drei Personen waren dunkel gekleidet und etwa 160 cm groß, einer von ihnen trug helle Schuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

