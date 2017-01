POL-WOB: Jugendlicher erlitt Schnittverletzung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Goethestraße 22.01.17, 13.40 Uhr

Am frühen Sonntagnachmittag wurde an der Goethestraße ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Wolfsburg von einem noch unbekannten Täter mit einem Messer verletzt. Den bisherigen Schilderungen des Opfers nach ereignete sich der Vorfall im Bereich des Goetheparks unweit der Lessingstraße. Gegen 13.40 Uhr habe es die Auseinandersetzung mit einem etwa 25 Jahre alten Beschuldigten gegeben, deren Verlauf eskalierte. Der Unbekannte sei 185 cm groß, schlank und habe eine südeuropäische Erscheinung. Bekleidet war der Gesuchte mit einem schwarzen dicken Stoffkapuzenblouson, blauer Jeans und weißen Turnschuhe. Auffällig war, so das Opfer, dass der Täter eine Narbe am Kopf im Bereich des Haaransatzes habe. Der Täter habe plötzlich ein Messer in der Hand gehabt und den jungen Wolfsburger am Oberschenkel eine Schnittverletzung zugefügt. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

