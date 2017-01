POL-WOB: Königslutter: Zeugen zu beschädigten Fahrzeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Neue Straße 21./22.01.17

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu zwei beschädigten Fahrzeugen in Königslutter. Den Ermittlungen nach wurde in der Neuen Straße bei einem Audi A6 die Heckscheibe zerstört und bei einem VW Lupo ein Außenspiegel abgetreten sowie eine Fahrzeugseite zerkratzt. Beide Fahrzeuge waren am Straßenrand geparkt. Die Sachbeschädigungen haben sich in der Nacht zum Sonntag ereignet, so ein Beamter. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwasche unter Telefon 05353-941050.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell