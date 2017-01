POL-WOB: Helmstedt: Eigentümer von Strickleiter gesucht

Sichergestellte Strickleiter nach Einbruch in Supermarkt in Helmstedt Bild-Infos Download

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, 23.01.17

Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße 10.-12.12.16

In Zusammenhang mit dem Einbruch in einen Real-Markt in der Nacht zum 12. Dezember in der Helmstedter Werner-von-Siemens-Straße (wir berichteten) suchen die Ermittler den Eigentümer zu einer Strickleiter. Mit Hilfe der Leiter gelangten die Einbrecher in dem Markt. Die Täter waren ohne Beute geflüchtet.

An diesem Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter des Supermarktes die Spuren des Einbruchs und die bereits zum Abtransport bereit gestellte Ware aus diversen Elektronikgeräten. Bei den weiteren Untersuchungen zeigte sich, dass die Einbrecher zunächst das Dach des Marktes erklommen und sich danach durch ein gewaltsam aufgebrochenes Oberlicht in den Geschäftsbereich hinabließen.

Bei der Aufnahme des Tatortes stellten Beamte schließlich die Strickleiter sicher, die wahrscheinlich von den Tätern benutzt wurde. Hinweise zur Leiter oder zum Einbruch bitte an die Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210.

