POL-WOB: Einbruch in Sanitätshaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Poststraße 21./22.01.17

Bei dem Einbruch in ein Sanitätshaus in der Innenstadt entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag einen Tresorwürfel mit Bargeld. Die Höhe der Beute steht derzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge öffneten die Einbrecher eine Nebeneingangstür des Geschäftes in der Poststraße gewaltsam. Aufgrund der Spuren gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter gezielt auf der Suche nach Bargeld waren. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell