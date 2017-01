POL-WOB: Helmstedt: 8.000 Euro Schaden - Fahrer verwechselte Gas- und Bremspedal

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Collegienstraße 19.01.17, 10.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagvormittag in Helmstedt ein 83 Jahre alter Toyota-Fahrer einen Schaden von 8.000 Euro. Den Ermittlungen nach hatte der Helmstedter beim Rangieren Gas- und Bremspedal miteinander verwechselt. Hierbei stieß der 83-Jährige in der Collegienstraße mit einem abgestellten Ford zusammen.

