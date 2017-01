POL-WOB: Flechtorf: Wurden Fahrzeug Aufbrecher gestört?

Wolfsburg (ots) - Flechtorf, Alte Berliner Straße 18./19.01.17

In der Nacht zum Donnerstag hatten es unbekannte Täter in Flechtorf auf Werkzeug aus einem Firmen-Transporter abgesehen. Den Ermittlungen nach hatten die Täter bereits sich an einer Fahrzeugschiebetür auf dem Firmenhof an der Alten Berliner Straße zu schaffen gemacht, als sie von der weiteren Tatausführung absahen. Es sei möglich, dass die Aufbrecher beobachtet wurden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lehre unter der Rufnummer 05308-406990.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell