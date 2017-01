POL-WOB: Nächtlicher Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 19./20.01.17

In der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum eines Restaurants in der Innenstadt ein. Den Ermittlungen zufolge wurde ein Fenster zu dem Kellerlager in der Porschestraße Ecke Kleiststraße gewaltsam aufgebrochen. Die Tat habe sich zwischen 22.00 Uhr nach Geschäftsschluss und 02.00 Uhr ereignet, so ein Beamter. Ein Mitarbeiter habe die Einbruchsspuren zufällig entdeckt. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und eine Schmuckkette. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

