POL-WOB: Zwei Müll-Container in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Neubrandenburger Straße, Brieger Weg 20.01.17, 03.00 - 03.30 Uhr

In der Nacht zum Freitag wurden im Stadtteil Westhagen zwei brennende Müll-Container registriert. Anwohner entdeckten die Brände und informierten Feuerwehr und Polizei. Der erste Brand ereignete sich kurz nach 03.00 Uhr in der Neubrandenburger Straße. Nur wenig später gegen 03.30 Uhr stand ein Behälter im Brieger Weg in Flammen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

