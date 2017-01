POL-WOB: Zwei Pkw im Stadtgebiet entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stralsunder Ring, Willy-Brandt-Platz 17./18.01.17

In der Nacht zum Mittwoch wurden im Stadtgebiet von unbekannten Tätern zwei Fahrzeuge entwendet. Ein Audi A4 wurde von einem Parkplatz am Stralsunder Ring in Westhagen und ein VW Polo auf einem Parkplatz nahe des Hauptbahnhofes am Willy-Brandt-Platz gestohlen.

Der neunjährige schwarz lackierte Audi habe einen Wert von 5.000 Euro, während der Polo mit seinen 23 Jahren noch weniger Wert sei, so ein Beamter. Bislang liegen zu beiden Fällen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell