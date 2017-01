POL-WOB: Lehre: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Lehre, Berliner Straße 18.01.17, 05.40 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in Lehre in einen Lebensmittelmarkt ein und erbeuteten mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Den Ermittlungen zufolge zerstörten die Täter zunächst eine Schaufensterscheibe des Aldi-Marktes an der Berliner Straße. Offenbar gezielt rafften die Einbrecher danach die Beute aus Telefonen, Fotokameras und Notebooks zusammen und flüchteten. Eine Mitarbeiterin hatte gegen 05.40 Uhr die Tat entdeckt und sofort die Polizei alarmiert. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Lehre unter Telefon 05308-406990 in Verbindung.

