POL-WOB: VW Golf-Fahrer alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße 17.01.17, 08.25 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde ein stark alkoholisierter 57 Jahre alter Fahrer eines VW Golf aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten die Polizei noch rechtzeitig verständigt, bevor Schlimmeres passiert. Ein Alkoholtest des Wolfsburgers hatte 2, 63 Promille ergeben.

Der 57-Jährige wurde an einer Tankstelle an der Braunschweiger Straße angetroffen. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Der 57-Jährige gab an, er habe die ganze Nacht nicht geschlafen und stattdessen Alkohol getrunken.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell