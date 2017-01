POL-WOB: Sülfeld: Erneuter Wohnhauseinbruch - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Sülfeld, Speckenkamp 15.01.17, 12.00 - 20.00 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Sülfeld am späten Sonntagnachmittag (wir berichteten) gelangten unbekannte Täter in Tatortnähe in der Straße Speckenkamp ebenfalls in ein Einfamilienhaus, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Auch in diesem Fall wurde die Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet und danach die Zimmer gezielt nach Bargeld und Wertsachen durchsucht. Vermutlich nutzten die Einbrecher die immer noch früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus. Im zweiten Fall entkamen die Täter jedoch ohne Beute. Bislang liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Fallersleben unter Telefon 05362-967000 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell