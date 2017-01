POL-WOB: Imbisswagen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 15./16.01.17

Mit diversen Lebensmitteln aus einem aufgebrochenen Imbisswagen flüchteten in der Nacht zum Montag unbekannte Täter in der Wolfsburger Innenstadt. Den Ermittlungen zufolge wurde die Tür des Imbisses am Berliner Ring Einmündung Rothenfelder Straße gewaltsam aufgebrochen. Danach rafften die Täter Salami, Parmaschinken und Mozzarella sowie Softgetränke und alkoholische Getränke zusammen. Die Tat habe sich zwischen 23.45 Uhr und 08.45 Uhr ereignet, so ein Beamter. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

