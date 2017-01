POL-WOB: Polizei Fallersleben sucht Unfallzeugen

Wolfsburg (ots) - Fallersleben, Parkplatz Einkaufszentrum Mozartstraße 13.01.2017, 12.20 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Fallersleber Mozartstraße sucht die Polizei Fallersleben Unfallzeugen. Ein noch unbekannter Fahrer eines orange-lackierten VW-Pritschenwagen mit Plane stieß um 12.20 Uhr von Zeugen beobachtet mit einem abgestellten VW Polo einer 42 Jahre alten Wolfsburgerin zusammen. Trotz eines Schadens in Höhe von ca. 1.500 Euro sei der Fahrer davongefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der gesuchte Fahrer sei etwa 190 cm groß und von kräftiger Statur. Er habe eine auffällige gelbe Weste und eine schwarze Mütze mit Klappen getragen. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05362-967000.

